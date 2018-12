Riccione, sale l'attesa per lo show di Paolo Cevoli e concerto di Giovanni Allevi. Le modalità per il ritiro biglietti

Attualità

Riccione

| 12:48 - 05 Dicembre 2018

Si stanno avvicinando due delle date più attese del programma di Riccione Ice Carpet, lo spettacolo sulla Bibbia di Paolo Cevoli e il Concerto degli Auguri con protagonista Giovanni Allevi.

Tutti e due gli appuntamenti, per cui c’è grandissima attesa e richieste da ogni parte d’Italia, sono ad ingresso libero e andranno in scena al Palazzo dei Congressi, in Sala Concordia.

Per poter garantire che l’accesso al luogo degli spettacoli avvenga in maniera regolata e in considerazione dei motivi di sicurezza, saranno messi in distribuzione, a partire da lunedì 10 dicembre, i biglietti che daranno diritto all’ingresso in sala.

In particolare, i biglietti per lo spettacolo La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli saranno a disposizione a partire da lunedì 10 dicembre, mentre i biglietti per Giovanni Allevi Equilibrium Christmas Tour si potranno ritirare a partire da giovedì 13 dicembre.

I ticket saranno in distribuzione presso l’Ufficio Informazioni Turistiche al Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini, 11) tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 18.00.