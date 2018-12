Boxe: Mattia GIani, il nuovo talento della Vasco De Paoli affronta il suo terzo match

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:31 - 05 Dicembre 2018

Sul ring di Guastalla (RE) nuova sfida per i pugili della Vasco De Paoli Santarcangelo. Nel pomeriggio di sabato 8 dicembre salirà sul ring la giovane stella della boxe clementina: lo Youth classe 2001 Mattia Giani, al suo terzo match (1 v 1p), sfiderà lo junior Adam Salmane della boxe Olimpia di Carpi, allenato da Antonio Manfredini.



"Sarà un match interessante in previsione poi del 16 dicembre a Ravenna contro un buon avversario, e probabilmente non sarà l'ultimo match dell'anno per il nostro Giani Mattia, fermo coi match dal mese di agosto. Insomma un mese interessante per lui, pieno di gare per fare tanta esperienza", commenta il maestro di Giani, Tiziano "Siluro" Scarpellini.