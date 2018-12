Si laurea con una tesi dedicata a Morciano di Romagna e ai suoi luoghi simbolo

Attualità

Morciano di Romagna

| 12:15 - 05 Dicembre 2018

Una mappa di comunità capace di guidare i cittadini alla scoperta dei luoghi simbolo di Morciano e delle sue tradizioni. “Non soltanto quelle cose che vediamo con gli occhi, ma anche quelle che percepiamo dentro di noi, che fanno parte della nostra identità”. E’ questo l’originale progetto curato da Cristina Montanari, 25enne di Morciano di Romagna, neo laureata in Scienze della formazione primaria presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna. Nei giorni scorsi Cristina ha discusso davanti alla commissione esaminatrice la sua tesi sperimentale dal titolo “SiAMO Morciano – Un viaggio con la mente, le mani e il cuore alla scoperta del nostro patrimonio”. “Mi sono ispirata alla Festa internazionale della storia che si tiene ogni anno a Bologna – racconta la 25enne – in particolar modo per quanto riguarda i concetti di cittadinanza attiva ed educazione al patrimonio”. Per il suo lavoro la giovane studentessa si è avvalsa di alcuni piccoli assistenti: i bambini e le bambine della classe 5B della scuola primaria ‘Lunedei’.

“Insieme – spiega – siamo andati alla scoperta dei luoghi identitari di Morciano, da piazza del Popolo alla finestra di Garibaldi, dall’Abbazia di San Gregorio in Conca all’ex pastificio Ghigi, ma anche delle sue tradizioni, inclusa l’Antica Fiera di San Gregorio e il repertorio enogastronomico. Gli stessi bambini hanno coinvolto genitori, nonni e bisnonni per reperire informazioni sul paese. Il progetto ha riscosso l’interesse anche di altre quinte, che con grande entusiasmo si sono aggregate ai ragazzi di 5B”.

Lunedì scorso, a conclusione del percorso intrapreso, il sindaco Giorgio Ciotti ha incontrato Cristina e i bambini nella Sala del Consiglio comunale. La mappa frutto del lavoro di questi mesi sarà consegnata ufficialmente al primo cittadino in occasione dell’edizione 2019 della Fiera e sarà messa a disposizione del pubblico all’interno del padiglione fieristico.