Montefiore Conca, concerto solidale natalizio per malati e famiglie in difficoltà

Montefiore Conca

| 12:11 - 05 Dicembre 2018

Arriva il quarto appuntamento per la rassegna Autunno Musicale. L’Associazione Mozart Italia insieme all’Accademia dell’Arcangelo tornano al Teatro Malatesta di Montefiore sabato 8 Dicembre ore 21.15 per un fantastico Concerto, dedicato al Natale.

La grande e straordinaria voce del Tenore Maestro Gian Luca Pasolini (nella foto) insieme ad Aurelio Battarra e Katalin Pribelszki Accompagnati dalle Musiche immortali di Mozart, Puccini, Rossini e Verdi. Al pianoforte il maestro Fabrizio Di Muro. Ingresso gratuito

Si continuano a raccogliere fondi per la Sclerosi Multipla e per le famiglie in grossa difficoltà economica di Montefiore.

Info e prenotazione al 348 1042158