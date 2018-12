Volley Serie C San Marino, Titan Services in trasferta a San Giovanni, difficile incontro in casa per le Bancarie

Sport

12:06 - 05 Dicembre 2018

Serie C maschile. Una Titan Services in salute e in zona play-off (15 punti) viaggia sabato fino a San Giovanni in Marignano per affrontare il derby con la Pagnoni che di punti ne ha nove e si trova esattamente a metà classifica. “Il Marignano ha cominciato il campionato con qualche difficoltà ma ora sta andando davvero bene. – spiega coach Stefano Mascetti. - L’ultima partita l’ha persa al tie-break con il Bellaria che è squadra solidissima. Penso che per loro sia stato importante il ritorno di Mair, un giocatore che può garantire tanti punti in ogni match. Li conosciamo da tanto tempo e sappiamo che sono una squadra difficile da affrontare. Sono partiti per salvarsi ma faranno molto meglio perché hanno giocatori importanti che sanno “fare” la partita”. La situazione infermeria è sostanzialmente buona, anche se il palleggiatore Rondelli è stato vittima dell’influenza e l’altro palleggiatore Lombardi accusa un po’ di febbre. Soliti problemi alla schiena per capitan Andrea Lazzarini accompagnati da un lieve problema alla caviglia. Dopo due giornate d’assenza rientra il centrale Bernardi.

CLASSIFICA. Conad Atlas Ravenna 21, Plastorgomma Sassuolo 18, Dinamo Bellaria 15, Titan Services 15, Hipix Modena 11, Pagnoni Marignano 9, Cesena 8, Carpi 6, Spem Faenza 5, Index Conselice 3, Foris Cesenatico 2, Consar Ravenna 1.

PROSSIMO TURNO (7^ giornata). Sabato 8 dicembre ore 18.30 a San Giovanni in Marignano: Pagnoni Marignano - Titan Services.

Serie C femminile. La trasferta di Bologna ha avuto il merito di muovere un pochino la classifica della Banca di San Marino che, questo sabato, è attesa dal difficile incontro interno contro la Teodora. “La classifica non ci dà per favorite, – chiarisce subito Fabio Palazzi, coach delle titane. - Però giochiamo in casa e dobbiamo provare in tutti i modi di fare punti con tutti i team che verranno a farci visita, a cominciare dalla Teodora. Abbiamo vinto almeno un set con quasi tutte le squadre che abbiamo incontrato, anche contro quelle d’alta classifica. Dobbiamo fare quello step che ci consenta di ottenere qualcosa di più”. Dal punto di vista fisico le giocatrici stanno tutte bene a esclusione Elena Para che sconta un piccolo problema alla caviglia.

CLASSIFICA. Fenix Faenza 20, La Greppia Cervia 18, Castenaso 17, Libertas Massavolley 15, Teodora Ravenna 15, Claus Forlì 13, Retina Cattolica 13, Flamigni San Martino 9, Pontevecchio Bologna 8, Maccagni Molinella 7, Banca di San Marino 4, Gut Chemical Bellaria 4, Rubicone In Volley 1.

PROSSIMO TURNO (8^ giornata). Sabato 8 dicembre ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – Teodora Ravenna.

Nella foto: Elena Para.