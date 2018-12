Arrestati dai carabinieri due rapinatori di Rolex: avevano colpito a Riccione e Milano Marittima

Cronaca

| 12:18 - 05 Dicembre 2018

Sono stati arrestati dai carabinieri a Napoli gli autori di due rapine di un paio di orologi Rolex Daytona - valore complessivo sui 90mila euro - ai danni di un turista modenese in vacanza a Riccione e di un residente a Milano Marittima, la località ravennate dove è avvenuto l'altro colpo a distanza di appena 24 ore dal precedente. I fatti risalgono a metà agosto del 2016. In carcere sono finiti due napoletani di 44 anni e 35 anni già conosciuti alle forze dell'ordine sempre per rapina. Ad un terzo, pure lui napoletano, indagato per gli stessi reati di rapina e lesioni, il provvedimento di custodia cautelare non è stato ancora notificato in quanto si trova in carcere in Francia. I carabinieri di Riccione sono arrivati ad individuare gli autori grazie ad una capillare attività investigativa: esame delle telecamere di video sorveglianza, dei tabulati telefonici (le sim dei cellulari erano intestati a cittadini stranieri ma acquistate nell'area nepoletana e avevano un numero progressivo), accertamenti negli alberghi dove avevano preso alloggio. Per camuffarsi meglio, sembrare dei veri e propri turisti e dunque non dare nell'occhio, i rapinatori hanno individuato per tempo la vittima pedinandola a lungo passeggiando con le rispettive compagne e il cane al guinzaglio nell'area pedonale di viale Ceccarini. Poi i due sono entrati in azione separandosi dalle donne, uno faceva da palo e l'altro in sella ad una moto di grossa cilindrata da strada. Altre attività investigativa è stata svolta con succecsso a Napoli dove è stato rivenuto materiale utile alle indagini.