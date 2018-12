Migliori Hamburgher in Italia? Ghetto 46 di Villa Verucchio nella top ten per il Corriere della Sera

Attualità

| 09:04 - 05 Dicembre 2018

Hamburger "romagnolo" nuovamente in cima alle classifiche nazionali. Ghetto 46 di Villa Verucchio torna protagonista nella speciale top ten del Corriere della Sera Style che inserisce le prelibatezze culinarie da record del locale, tra i 10 migliori hamburger d'Italia. Nella fotogallery viene presentato il "Burgerufo". " In Romagna amano esagerare" si legge nella descrizione "da Ghetto 46 il giovedì c'è il GiroBurger per i grandi appetiti, mentre per le feste viene proposto un SuperH da 4,2 kg di peso da tagliare a fette come fosse una torta. La nostra scelta cade su Burgerufo, 200 grammi di carne di controfiletto di chianina e mora romagnola, crema di besciamella al tartufo, speck e formaggio mucchino di San Patrignano." Soddisfatto "Paolone" Paolo Gabriele, anima e cuore del locale che su Facebook non fa mancare la sua soddisfazione. "L'ultima volta è stato nel settembre del 2014" dice Paolone "Oggi si ripete un grande giorno. Scelti dal Corriere della Sera tra i 10 Hamburger più buoni d'Italia. Tutto questo a Villa Verucchio. Grazie a tutti di vero cuore."