Illusionista, Valentina live, dj e animazione:al Nikka di Riccione nuovo format del mercoledì

08:40 - 05 Dicembre 2018

Mercoledì 12 dicembre, inizia a Riccione, al Nikka in Piazzale Azzarita, il nuovo format "Love" il "Mercoledì che non cera", creato da Fabio, fratello della più nota Tina del Green Bar di Riccione

L'evento è stato creato per dare la possibilità anche alle famiglie di avere spazio e intrattenimento. Dalle 20 in prima serata ci sarà un grande illusionista, il mitico Ernesto Ciclon Cubano, seguirà lo show live di Valentina Vincenti, grande cantante riminese d'adozione. A seguire alle 23 nella House Room live con DJ Toni D e la bellissima Roos Formentera Voice con animazione.

Nella parte alta del locale, nella Latin Room, dalle 23 il DJ Marcinho con animazione.

Negli intenti del patron Fabio la volontà di creare un mercoledì sera speciale, con un format vincente che permetta di far lavorare e divertire tante persone. Una scelta coraggiosa investire in una serata fuori dai consueti spazi legati ai weekend, per offrire intrattenimento infrasettimanale di qualità e permettere di impiegare tante professionalità diverse.



