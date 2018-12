Tanti visitatori a San Marino per il primo weekend del Natale delle Meraviglie

Attualità

| 17:32 - 04 Dicembre 2018

San Marino regala Emozioni già dal primo weekend di evento. Tanti i visitatori saliti sul Titano lo scorso 1 e 2 dicembre per scoprire le Emozioni e Meraviglie del Natale sammarinese ideato da Nextime eventi per la Repubblica di San Marino.



La 16a edizione del Natale delle Meraviglie parte con le migliori premesse e si riconferma l’evento di punta della stagione invernale, offrendo ai visitatori attrazioni e animazioni per tutta la famiglia nella suggestiva cornice del centro storico, reso ancora più scintillante dai suggestivi effetti di luce e proiezioni architetturali.



Estremamente positivo il bilancio dei passaggi in funivia: si è registrato un incremento del 46% nell’intero weekend con un picco del + 97% per la giornata di sabato. Il totale dei passaggi del servizio funivia è di 4.012 unità contro i 2.746 del 2017.

Sono 11.253 i visitatori che sono saliti sul Titano in auto o in bus, segnando un aumento di circa il 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche il Polar Express, il trenino tematizzato che collega i punti strategici del Natale delle Meraviglie, ha registrato un buon flusso di utenti.

Questi i primi ritorni dell’importante investimento messo in campo dall’Ufficio del Turismo per la campagna del Natale delle Meraviglie, realizzata dall’agenzia di comunicazione Expansion Group, che ha curato anche la pianificazione media. Nel primo mese di attività online si sono raggiunti 6,4 milioni di contatti, oltre 28.000 visite al nostro sito web e 36.000 interazioni con gli annunci sponsorizzati. Oltre al digital si aggiunge la presenza stampa sulle più importanti testate quotidiane nazionali italiane e sui periodici di settore e la campagna radio su emittenti locali e nazionali. Completano il media mix le attività outdoor a Milano, Bologna e nelle principali località della Riviera Romagnola. Il piano media è stato integrato con l’intensa attività di pubbliche relazioni supportata da Flaviana Facchini Pubbliche Relazioni che si è concretizzata con educational tour riservati a giornalisti e blogger italiani ed esteri, che nei giorni scorsi hanno potuto scoprire le meraviglie del Natale a San Marino.

Tra le attrazioni più gradite il maestoso Bosco delle Emozioni, particolarmente apprezzato per gli scenografici giochi di luci e l’interattività, il Dome delle Emozioni, uno spazio completamente dedicato ai bambini dove giocare con genitori e amici, divertirsi con laboratori creativi e scattare un selfie con Babbo Natale, e le luminarie che - con oltre 10 chilometri di scintillanti giochi di luce - accompagnano il visitatore alla scoperta del coinvolgente percorso natalizio ricco di attrazioni all’interno del centro storico di San Marino.



Il Natale delle Meraviglie prosegue anche il prossimo weekend con un testimonial d’eccezione, Rudy Zerbi, che domenica 9 dicembre inaugurerà alle ore 18.00 il sorprendete Bosco delle Emozioni con il grande show inaugurale e la parata delle Crystal Wings.