A Riccione si riunisce il G20 dei comuni costieri: fare squadra per strategie di sviluppo del turismo

Turismo

Riccione

| 16:55 - 04 Dicembre 2018

Dopo il primo summit delle località balneari italiane che si è tenuto a Bibione nel mese di settembre, i sindaci dei 20 comuni costieri con il più alto numero di presenze in Italia si riuniscono mercoledì 5 dicembre a Riccione per proseguire con il lavoro avviato e definire le prossime tappe.





Nella giornata conclusiva del primo appuntamento è stato infatti sottoscritto un documento di intenti per la costituzione di un coordinamento permanente tra le spiagge aderenti al G20s, un tavolo di lavoro al quale il Comune di Riccione ha deciso di intervenire insieme agli altri amministratori provenienti da diverse Regioni in rappresentanza delle principali località italiane per numero di turisti su scala nazionale.





Riccione, che ospita domani il secondo incontro, ha partecipato da subito con un preciso intento: lavorare in squadra con altri amministratori per confrontarsi e pianificare strategie efficaci per il comparto turistico, risorsa primaria per l’economia locale.

Al termine del primo incontro i sindaci hanno sottoscritto un documento con cui si impegnano a creare un tavolo permanente al fine di formulare proposte concrete da declinare su scala nazionale, regionale e comunale e a confrontarsi periodicamente sugli interventi e i progetti attraverso cui creare sinergie e forme di collaborazione.

All’ordine del giorno della giornata di domani c’è quindi la discussione dell’iter da avviare a partire dal documento sottoscritto, anche in termini di confronto con il Ministero, e la definizione delle tappe che condurranno al prossimo G20s in programma a Castiglione della Pescaia nell’autunno 2019.





In rappresentanza del Comune di Riccione parteciperanno all’incontro di domani il sindaco Renata Tosi, l’assessore al turismo Stefano Caldari e l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi.