Marco il 'cannibale', campione della danza di Sant'Agata Feltria torna in pista con una nuova ballerina

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 16:43 - 04 Dicembre 2018

Marco Giovanetti torna a gareggiare in pista con una nuova ballerina. Il 29enne di Sant'Agata Feltria ha iniziato a ballare, grazie ai genitori Agostino Giovanetti e Rita Masini, dall'età di 6 anni, frequentando il Gruppo spettacolo "Balla con noi" di Sant'Ermete e le lezioni dei maestri Paolo Semprini e Debora Cecchetti. Marco ha ottenuto vittorie nelle varie categorie (campionati italiani e regionali, Coppa Italia) e si è misurato con atleti di tutta Europa, duettando anche con diverse ballarine, fino a debuttare ai mondiali. Nel 2015, a causa di un intervento chirurgico alle ginocchia, ha dovuto sospendere la danza, ma grazie alla forza trasmessagli dalla sua smisurata passione ha ripreso a gareggiare. Marco punta all'ottenimento del diploma da maestro e a breve tornerà in pista. Ringrazia i genitori che gli hanno dato la possibilità di poter mettere in atto le sue potenzialità e i maestri che lo hanno seguito nel percorso. Presto ternerà a contendere le prime posizioni nelle gare di danza folk romagnole. Il sindaco Cerbara accoglie con favore la ripresa dell’attività agonistica di Marco, augurandogli grandi risultati professionali.