VIDEO: Santa Barbara, emozionante cerimonia a Rimini. Consegnate medaglie per salvataggio in mare tra le onde

Attualità

Rimini

| 16:06 - 04 Dicembre 2018

Martedì 4 dicembre, presso la Chiesa di S. Maria Annunziata in Rimini, nota alla cittadinanza come Chiesa della “Colonnella”, si è svolta la tradizionale celebrazione della ricorrenza di Santa Barbara, Santa Protettrice della Marina Militare, dell’Artiglieria dell’Esercito, e dei Vigili del Fuoco. Una celebrazione come di consueto congiunta tra le tre istituzioni riminesi: 2°/121º Reggimento artiglieria controaerei "Ravenna", la Capitaneria di Porto Guardia Costiera e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Presenti anche il Prefetto di Rimini Alessandra Camporota, il Questore Maurizio Improta, l'assessore alla sicurezza del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad, nonché i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

LE PREMIAZIONI. A seguire si sono tenute le premiazioni di rito. Medaglie di merito di servizio al Capo Squadra Davide Girometti, ai Vigili Paolo Bellosi, Davide Venturi e Alessandro Pari; il Comandante della Capitaneria di Porto ha consegnato, alla presenza del Prefetto, la "Medaglia di Bronzo al Merito di Marina", tributata dal Ministro della Difesa al 2° Capo Fabio Foti, militare in servizio presso la Capitaneria di porto di Rimini. I riconoscimenti per il soccorso prestato all’unità da diporto “Di Più” con a bordo 6 persone, la quale, in trasferimento da Ravenna a Trapani, durante la traversata per il maltempo decideva di cercare riparo presso la darsena turistica del porto di Rimini per poi schiantarsi sul pennello frangiflutti del porto. Successivamente, alla consegna dell’onorificenza è stato inaugurata, presso la stessa Caserma “Giulio Cesare”, un’opera di pregevole fattura e notevoli dimensioni, raffigurante lo stemma araldico del gruppo di Artiglieria Controaerei, realizzata interamente in maiolica dal 1° Luogotenente Prospero Panebianco.

A chiusura della celebrazione i Comandanti, Ten. Col. Luca Vigna Taglianti del 2°/121º Reggimento Artiglieria c/a “Ravenna”, Dott. Ing. Pietro Vincenzo Raschillà dei Vigili del Fuoco e il C.F. (CP) Pietro Micheli della Capitaneria di Porto, dopo aver ringraziato il Prefetto di Rimini per la sua presenza e tutti gli intervenuti per la partecipazione in onore dei festeggiamenti di Santa Barbara, hanno aperto un momento conviviale con un buffet offerto a tutti gli intervenuti.