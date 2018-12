Rimini, la voce di spicco dell'indie londinese in concerto tra le architetture sinuose dell'hotel DuoMo

Eventi

Rimini

| 14:45 - 04 Dicembre 2018

Dodici anni fa, nel cuore storico di Rimini, nasceva un progetto considerato ancora oggi modello d’innovazione nell’hotellerie: il duoMo, primo hotel concepito dell’archistar Ron Arad e unico nel cuore malatestiano di Rimini, che oggi si riempie delle melodie pop e folk di sua figlia, Lail Arad, in duo con JF Robitaille.



Tra le linee sinuose dell’interior di noMi club di duoMo, da cui emerge il genio creativo di Ron Arad, si esibirà Lail Arad, londinese, che ha ereditato dal padre la passione per l’arte, il gusto e il bello, considerata tra le esponenti più interessanti del panorama indi-falk britannico.



Cresciuta sulle note di Simon & Garfunkel, Lou Reed e The Kinks, Lail Arad compone canzoni fin dai tempi della scuola, per poi lanciare il primo album “Someone New” nel 2011, e “The Onion” nel 2016, che conquista il pubblico europeo.



Fu proprio durante il tour di promozione di “The Onion” in Italia, che Lail Arad incontra JF Robitaille e ne nasce un connubio artistico perfetto, in grado di incantare il pubblico.



Canadese, al suo terzo album, JF Robitaille è cresciuto nella indie rock band The Social Register e si è formato ascoltando Bob Dylan, John Lennon e I Temptations.



L’inaspettata alchimia tra i due è talmente coinvolgente che le loro esibizioni si sono tramutate in diversi tour con oltre 50 tappe in tutta Europa, toccando Germania e Francia, Irlanda, Spagna e Gran Bretagna, fino ad arrivare in Italia, e culminerà con la pubblicazione, nel 2019, di un nuovo album che li vedrà insieme su musica e testi.



Il loro primo singolo “The Photograph” ha scalato le classifiche di BBC 6 Music Recommend, CBC Radio 1, Spotify New Friday Music. Il duetto d’esordio “We Got it Coming” ha fatto conquistare esibizioni live su Loose Ends (BBC Radio 4), Robert Elms (BBC London) e John Kennedy (Radio X).



Il loro terzo singolo "Heathrow" è stato definito un gioiello transatlantico con un video creato da Javier Mariscal, noto per le straordinarie copertine del New Yorker Magazine, la mascotte dei Giochi olimpici di Barcellona e il film Chico & Rita, candidato all'Oscar.



Così, dopo aver conquistato le pagine di The Financial Times, London Evening Mag, Paper Mag e Clash, il prossimo 4 dicembre, dalle 19 in avanti, porteranno le loro melodie al noMi Club del duoMo Hotel Rimini, dove si esibiranno sia da solisti che duettando, offrendo un assaggio del loro talento con ballate, sonorità folk, pop, ma anche con ritmi grintosi.