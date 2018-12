Riccione, nuovo asfalto in via Caprera. Altri interventi previsti in tre rotatorie

Attualità

Riccione

| 14:28 - 04 Dicembre 2018

Sono partiti i lavori di asfaltatura in via Caprera in prossimità dell’incrocio con via Sardegna. Dopo la fresatura del manto bituminoso, è in corso il rifacimento della pavimentazione in asfalto.

Dal 5 dicembre sono in programma corposi interventi di asfaltatura in tre rotatorie. Si inizia dalla rotonda di via Berlinguer, all’incrocio con via Fiesole, per proseguire alle successive tra via Berlinguer e via Arezzo e sulla Statale 16 all’incrocio con via Puglia. I lavori prevedono trattamenti di bonifiche all’interno in maniera tale da migliorare sensibilmente la viabilità.