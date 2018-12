A Santarcangelo il capodanno è in un km quadrato: una festa da vivere a piedi nel centro storico

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:47 - 04 Dicembre 2018

Il 31 dicembre torna a Santarcangelo il Capodanno in un chilometro quadrato. Dalle 22,30 alle 4 del mattino si festeggerà in tutto il centro storico, con il concerto in piazza Ganganelli e le piste da ballo allestite nelle principali piazze del centro.



Il capodanno di Santarcangelo conferma dunque la sua impostazione consolidata: una festa da vivere a piedi, abbandonando l’auto per trascorrere l’intera notte tra le vie del centro in piena sicurezza. La possibilità di cenare in uno dei locali del centro con la loro offerta enogastronomica ampia e diversificata, concerti di grande qualità per una serata musicale di primo livello. E poi brindisi e fuochi d’artificio a mezzanotte, per concludere con la variegata proposta musicale pensata anche quest’anno in collaborazione con il Bradipop club, già partner dell’Amministrazione comunale in occasione del capodanno 2017.



Il programma verrà svelato giorno per giorno, in un ideale conto alla rovescia che porterà a scoprire una alla volta le location, i dj coinvolti, gli ospiti e il gruppo musicale che accompagnerà la fine del 2018 in piazza Ganganelli.



È certo comunque che per il quarto anno consecutivo il chilometro quadrato del centro storico si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto, con il nucleo pulsante in piazza Ganganelli e una serie di satelliti musicali rappresentati da altri quattro punti nelle immediate vicinanze, dal centro commerciale naturale alle piazze adiacenti, con la partecipazione di bar e locali privati.

Piazza Ganganelli si accenderà dalle 22,30 con il consueto concerto, per poi festeggiare la mezzanotte con il saluto del sindaco Alice Parma, i fuochi artificiali e una bottiglia per brindare al nuovo anno.