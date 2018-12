San Giovanni, ecco il libro celebrativo di trent'anni di Notte delle Streghe

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:59 - 04 Dicembre 2018

Domenica 9 dicembre alle ore 18.00 verrà presentato alla cittadinanza il libro celebrativo sulla principale manifestazione marignanese, atto conclusivo del progetto Trent’Anni Streghe. Il progetto, sviluppatosi per l’intero 2018, ha proposto eventi, incontri e momenti di approfondimento e spettacolo, da marzo a dicembre. La realizzazione del libro, particolarmente caro all’Amministrazione comunale, è la punta di diamante di questa esperienza, che è stata affidata alla brillante mente dell’antropologo Alessandro Sistri, che raccogliendo memorie e testimonianze, ha riportato alla luce tanti scenari inediti di quella che può essere definita un vero e proprio fenomeno di comunità, “La Notte delle Streghe”.



Nell’appuntamento di domenica, che si svolgerà alle ore 18.00 presso la Tenuta del Monsignore, sarà presentato nel dettaglio tutto il lavoro di squadra e di incontri tra persone, che ha permesso la realizzazione di questa opera corale, vero archivio della memoria storica di un intero paese. Nell’importante galleria fotografica presente nel libro, molti marignanesi si potranno riconoscere, così come ci sarà spazio per i personaggi che hanno segnato il passato. La realizzazione del libro è stata resa possibile grazie all’importante contributo di Aeffe spa, ed al sapiente lavoro di Studio Magazino che ne ha curato la grafica. La serata, ricca di sorprese e ricordi, vedrà la partecipazione di molti dei volti e delle realtà che hanno contraddistinto “La Notte delle Streghe”.

Il Sindaco Daniele Morelli commenta: “Siamo orgogliosi di questo importante lavoro, che testimonia il grande impegno dell’Amministrazione comunale, ma anche dei marignanesi tutti per il loro evento simbolo. Siamo certi che tantissimi parteciperanno e si riconosceranno in queste pagine, frutto di un lavoro e di una tradizione corale, che noi con emozione doniamo ai cittadini per le festività natalizie e per la memoria futura”.

Il libro sarà disponibile per le famiglie marignanesi già dal 9 dicembre. Chi non potesse essere alla presentazione, potrà ritirare la propria copia presso l’Ufficio Urp dalle 8 alle 13 (lun-ven) a partire dal 12/12.

Nella foto, un momento dell’incontro preparativo dell’evento: da sinistra a destra Ursula Studio Magazino, Sandro Bacchini, Tenuta del Monsignore, Alessandro Sistri, autore del libro, Daniele Morelli, Sindaco, Laura Pontellini Ufficio Cultura, Michela Bertuccioli vice Sindaco, Luigi Cambrini Studio Magazino.