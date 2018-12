Calcio, Santarcangelo: il ds Luca Stambazzi dà le dimissioni. Galloppa a capo dell'area sportiva

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:54 - 04 Dicembre 2018

Il direttore sportivo del Santarcangelo Luca Stambazzi ha rassegnato le dimissioni. In un comunicato la società prende atto con sincero rammarico della decisione dell’ormai ex ds al quale augura le migliori fortune future umane e professionali.

Il vice presidente Stasa Hefti dichiara: "Ci tengo a ringraziare Luca per il lavoro svolto in un passaggio complicato della società: dopo l’assurda estate vissuta non era facile riportare il focus sul calcio giocato e Luca è stato fondamentale per rimettere la palla in gioco.

Oltre all’aspetto professionale, ci ha sempre legato un sincero rapporto di amicizia che resterà vivo anche in futuro: auguro a Luca il meglio per il suo proseguo professionale".

Riguardo all'aspetto tecnico il dirigente assicura: "La società non solo rinnova la completa fiducia all’allenatore della prima squadra con il quale sta condividendo un percorso che siamo certi, porterà soddisfazioni future, ma subito dopo le dimissioni del ds, ha affidato a Daniele Galloppa anche il ruolo di responsabile dell’area sportiva: in pratica un manager all’inglese. Siamo convinti che Daniele abbia tutte le qualità professionali e umane, oltre che l’esperienza nel mondo del calcio, per guidare la squadra sia in campo, sia nelle scelte di mercato".