Torna la cena di beneficenza in Caritas, gli associati di Zeinta di Borg cucineranno e serviranno

| 12:52 - 04 Dicembre 2018

Torna la cena di beneficenza alla Caritas, martedì 11 dicembre dalle 20.30. Dopo il favorevole riscontro delle due precedenti edizioni, anche per il Natale 2018 è stata organizzata una cena a sostegno del Fondo per il Lavoro della Caritas di Rimini.

Nell’edizione 2017 sono stati raccolti 1600 euro: l'associazione Zeinta di Borg, in una nota si auspica "che anche quest’anno i riminesi dimostrino il loro calore a chi ne ha più bisogno". Gli associati di Zeinta di Borg appartenenti al settore "food" si occuperanno della cucina e del servizio.



UN AIUTO ALLA CARITAS. Il Fondo per il Lavoro nasce per favorire l'inserimento lavorativo di persone che, oltre ad essere prive di lavoro, si trovano in situazione di grave disagio economico. Al 2018 sono 144 le persone che hanno trovato una collocazione nel mondo del lavoro, grazie a questo progetto. La serata sarà anche occasione per fare il punto della situazione sul Fondo del Lavoro.

MENU' E SPONSOR. Lasagne del Sole; salsiccia affumicata con fagioli alla Bud Spencer; cotechino e lenticchie; insalata di radicchi e cipolla; panettoni, pandori e torroni; caffè e digestivi; acqua e vino; alternativa per vegetariani e vegani. Un grande grazie per la collaborazione a: Macelleria Pari, Ristorante Trattoria Trestelle, Mad for BBQ, Angolo Divino Vegetariano, Podere Vecciano, Galvanina, Giuseppe Perfetto, Caffè Pazzini, Alter Ego, Pica, Credit Agricole, SGR Servizi e Patrizia Gallo.





Per prenotazioni telefonare al 3357855248.

Costo: 25 euro per adulti e 12 euro per bambini sotto i 10 anni.