Concorso per assunzioni Vigili del Fuoco, tra gli idonei ci sono 30 riminesi di cui 4 vincitori

Attualità

Rimini

| 09:31 - 04 Dicembre 2018

Si è ufficialmente concluso con la pubblicazione della graduatoria finale, l'iter concorsuale per l'accesso alla qualifica di Vigile del fuoco del concorso per 250 posti. Iter iniziato con l'uscita del bando a novembre 2016 e conclusosi 2 anni dopo. Concorso molto complesso e selettivo, dove si son succedute prima la prova preselettiva scritta, con una percentuale di promossi pari al solo 15% dei partecipanti presenti. Successivamente è stato il turno della prova motoria-attitudinale, la più dura e caratterizzante per il ruolo di Vigile del fuoco, ed infine è stato il turno delle prove orali (con materie che spaziavano dalla tecnologia alla geografia, dalla scienza al corpo umano, dall'inglese all'informatica e dalla matematica alla composizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco). Su un totale di circa 110.000 concorrenti iscritti solo 5193 son risultati idonei (circa il 5%).



La provincia di Rimini vanta un ottimo risultato: 30 ragazzi idonei di cui 4 vincitori di concorso (cioè tra i primi 250 concorrenti a livello nazionale). 30 giovani riminesi che andranno a rimpinguare la carenza d'organico del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco che ad oggi si attesta sulle 3500 unità con un conseguente abbassamento del limite di età medio che ora è di circa 47 anni.



Nel contempo a livello nazionale si è formato il Comitato Idonei VVF 250 che ha come obiettivo quello di portare avanti le ragioni di questi ragazzi e sensibilizzare la politica e le organizzazioni sindacali, in modo da far impegnare le parti, su corpose assunzioni già a partire dal 2019 e non permettere che, un percorso selettivo così duro che ha fatto emergere i meriti e le professionalità di questi giovani cittadini, vengano accantonati o dimenticati in infinite graduatorie senza prospettive.



In data odierna, 4 dicembre, in occasione della festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, è stato pubblicato anche il sito web del comitato visibile al link: www.comitatovvf250.org



Nella foto il momento conviale tra concorsisti e Vigili del Fuoco permanenti del comando di Rimini per festeggiare l'esito positivo del concorso.