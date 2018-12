Riccione, scassina distributore di sigarette e si ribella ai controlli: arrestato 20enne moldavo

Cronaca

Riccione

| 08:50 - 04 Dicembre 2018

Scassina distributore automatico di sigarette e, all'arrivo dei Carabinieri, li accoglie con calci e pugni. Un 20enne moldavo è stato arrestato a Riccione lunedì pomeriggio. Dopo una segnalazione al 112 i militari sono intervenuti nel centro della Perla Verde fermando e controllando lo straniero. Il 20enne ha reagito aggredendo i militari e rifiutando di fornire le proprie generalità. E' stato quindi arrestato per resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.



I Carabinieri hanno anche arrestato un 24enne marocchino residente a Bologna, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso per rapina commessa a Riccione il 5 agosto scorso ai danni di un romano. Il giovane si trova in carcere a Bologna.