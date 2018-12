Ginnastica Ritmica Rimini: promossa in serie B dopo le ottime prove al Campionato Interregionale

Sport

Rimini

| 06:27 - 04 Dicembre 2018

Domenica al Palapaternesi di Foligno si è svolta la 3° ed ultima prova del Campionato Interregionale ZT 3 di serie C dove la squadra della società Ginnastica Rimini si è classificata al 2° posto a solo 0,05 punti dalla prima classificata (Club Giardino Carpi). Nella prima prova, svoltasi a San Marino, Rimini ha conquistato il 1° posto , nella seconda si è classificata al 2° posto e dopo questa ultima terza prova la somma dei punteggi ottenuti è risultato il più alto e ciò ha permesso la promozione in serie B per l’anno 2019 ; una sola squadra su 23 Società partecipanti aveva diritto alla ambita promozione.

Grande soddisfazione del Presidente Elena Aumiller , di tutta la Dirigenza societaria e della tecnica Nani Londaridze che con la sua esperienza è riuscita a far crescere in pochi anni queste ginnaste, facendole salire in breve tempo in serie B ; grande merito alle ginnaste che hanno affrontato tutto il Campionato con grande serietà , maturità e determinazione, con esecuzioni esemplari in tutte e tre le prove alternandosi in corpo libero, fune , cerchio, palla, clavette, nastro.

Queste le protagoniste:

Maria Zaffagnini (2003)

Sanchioni Giulia (2005)

Conti Federica (2005)

Grimalschi Andrea Angelica (2004)

Torriani Giulia (2002)

Meoli Chiara (2003)

Il campionato Nazionale di serie B con il nuovo Calendario della sezione Ritmica partirà il 27 Gennaio 2019 .