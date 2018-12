Ciclismo: Appenninica Mtb Stage Race, gara in 8 tappe lungo l'Alta via dei Parchi

Sport

03 Dicembre 2018

Un percorso di 550 chilometri, un dislivello di 20mila metri, paesaggi bellissimi da scoprire - anche in chiave turistica - in 8 giorni di gara in mountain-bike lungo l'alta Valle dei Parchi, tra Emilia-Romagna e Toscana. E' l''Appenninica Mountain Bike Stage Race' in programma dal 20 al 27 luglio 2019 che passerà attraverso le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena, e che vedrà partecipare 300 riders. Il prologo della manifestazione sportiva sarà il 20 luglio all'ombra del Santuario di San Luca, dallo Stadio Dall'Ara per la precisione: i ciclisti arriveranno fino colle della Guardia poi usciranno dalla città per poi rientrare al portico del Meloncello. Le tappe che seguiranno toccheranno anche Berceto, Castelnovo ne' Monti, Fanano, Porretta Terme, Castel del Rio e Bagno di Romagna.