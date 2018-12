Frontale a Spadarolo tra una Fiat Punto e un ApeCar: grave il pensionato sul motocarro

Cronaca

Rimini

| 20:26 - 03 Dicembre 2018

Grave incidente stradale a Spadarolo di Rimini, all'incrocio tra le vie Montese e Padulli tra una Fiat Punto e un mezzo Ape Piaggio. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, intervenuta sul posto per i rilievi e per regolare il traffico, l'auto si è scontrata frontalmente con l'ApeCar, mezzo condotto da un uomo di 80 anni.

Nell'impatto l'anziano, è rimasto ferito gravemente ed è stato soccorso dal personale medico del 118, giunto sul posto con un'ambulanza e l'automedica. L'80enne è stato trasportato all'Infermi di Rimini. L'incidente è accaduto lunedì pomeriggio poco dopo le 17.30. Foto di repertorio.