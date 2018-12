Calcio giovanile, Santarcangelo: hurrà per Juniores, U17, U15 e U14. Zanni convocato in Rappresentativa

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:52 - 03 Dicembre 2018

Un week end esaltante per il settore giovanile del Santarcangelo. Nicola Zanni (foto), difensore gialloblù classe 2002, è stato convocato da Salvatore D’Urso allenatore della Rappresentativa Nazionale Under 17, per il raduno territoriale dell’area nord che si terrà martedì 4 dicembre al Centro Sportivo Comunale di Brugherio.

Per quanto riguarda le partite, nessuna sconfitta. Ecco i lquadro.

JUNIORES

SANTARCANGELO - FORLÌ 3–0

Santarcangelo: Forti, Galassi, Alvisi (45’ Bazan), Camaj, Meco, Fabbri, Morri, Zanni (30’ st Galli), Bua (5’ st Bucci), Sapori, Guarino. In panchina: Fusconi, Fellini, Valentini, Bernardi. All. Fusi.

Forlì: Barducci, Piras (30’ st Girani), Marzocchi, Carlucci, Ferrari, Bungaja, Nigro (30’ st Giovagnoli), Hathout (20’ st Ravaglioli), Zabre, Bedeschi( 10’ st Parete), Riviello. In panchina: Stella, Martini, Alnonetti, Tartagni. All. Ridolfi.

Marcatori: 30’ Bua, 40’ Zanni, 70’ Morri

UNDER 17

ACCADEMIA RIMINICALCIO VB – SANTARCANGELO 0-2

Accademia Rimini calcio: Dante, Fabbri (55’ Baca), De Paoli, Barbanti (20’ Grossi), Chiodi, Giulianelli, Damiani (15’ Sadikaj), Manfroni (20’ De michele), Ballerini, Bianchi. In panchina: Fabbri, Antoniacci. All Festa

Santarcangelo: Sturniolo, Renzi, Lonardi, Gjorretaj, Dominici (52’ Soldati), Paganelli, Ravaglia, Terenzi (41’ Savini), Barbiani, Guidi (52’ Iaedevaio), Benvenuti. In panchina: Fusconi, Andreoli, Astolfi. All. Manzaroli

Marcatori: 18’pt Benvenuti, 38’pt Guidi

UNDER 16

R.C. CESENA - SANTARCANGELO 1-1

R.C. Cesena: Venturini, Buzi, Guarino, Pieraccini, Diotallevi, Mandrelli, Francesconi, Berti, Denicolo, Gramelli . In panchina: Abati, Quercioni, Corzani, Prugnoli, Misuraca, Siboni, Pungelli.

Santarcangelo: Fabbri, Renzi, Luvisi, Casadio, Guidomei, Guerra, Agostini, Gessaroli, Bertozzi, Pironi, Michelucci. In panchina: Boldrini, Greco, Siboni, Rocchi, Canarecci, Baldacci, Arfilli. All. Magnani.

Marcatori: Diottalevi, Baldacci.

UNDER 15

VIS NOVAFELTRIA – SANTARCANGELO 0-3

Marcatori: 13’ 2t Petricca 16’ st Capi, 35’ st Sebastiani.

UNDER 14

RIMINI F.C. – SANTARCANGELO 0-1

Rimini F.C.: Porcellini, Gabriele, Cicconetti (10’st Pellegrini), Morelli (10’st Vasjarl), Lilla, Nastase, Gerboni, Gianfrini, Di Pollina (10’st Proverbio), Alvisi (24’st Lonardo), Zangoli, In panchina: Demichele, Caverzan, La Motta, Madonna, Zamagni. All. Finotti.

Santarcangelo: Casadei, Rossi, Minni, Pozzi (15’st Chiaruzzi), Esposito (15’st Bucchi), Bianchi, Dell’Innocenti (1’st Bocca), Antonini, Michelucci (1’st Piastra), Drudi, Amati (24’st Farotti). In panchina: Smeraldi. All. Tacconi.

Marcatori: 3’st Antonini.