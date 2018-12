Apre il primo showroom 'Nuvola' di Parma Reti, la storica azienda riminese di materassi. FOTO

Attualità

Rimini

| 17:48 - 03 Dicembre 2018

Alla presenza dell’Assessore alla scuola e lavoro Mattia Morolli, sabato 1 dicembre in via Sardegna a Rimini ha aperto i battenti il primo punto vendita e showroom a marchio Nuvola. Oltre 200 persone hanno preso parte all’evento di inaugurazione del punto vendita aperto da Parma Reti, storica azienda del riminese, fino ad ora rivolta al mercato business – albergatori, rivenditori e produttori di mobili – che da oggi si rivolge anche al consumatore finale. Il negozio, dove è possibile acquistare sistemi letto e soluzioni per il riposo a prezzi di fabbrica, apre ufficialmente al pubblico lunedì 3 dicembre con i seguenti orari: dal lunedì al sabato 9.30 / 12.30 - 16.30 / 19.30 chiuso il giovedì pomeriggio e la domenica.





IL TAGLIO DEL NASTRO. Presenti i sei soci dell’azienda e l’Assessore Morolli, piacevolmente colpito e soddisfatto che aziende della zona vedano nel centro di Rimini un bacino di utenza importante per l’esposizione del proprio marchio e una risorsa economica strategica in un momento in cui tante attività chiudono i battenti o si orientano più verso i centri commerciali. Con l’apertura dello showroom Nuvola Via Flaminia e i dintorni del Palazzetto dello Sport tornano a brillare di una nuova luce. Lo showroom Nuvola è infatti il primo di una serie di negozi che dovrebbero aprire nel corso del 2019 e che riporteranno via Flaminia ad essere la via commerciale viva e di 20 anni fa.





L’inaugurazione è stata l’occasione per ringraziare tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione del progetto e Francesco Martinini, socio e direttore commerciale di Parma Reti, ha ribadito quanto “la decisione di aprire un punto vendita e showroom in centro a Rimini sia motivata prima di tutto dalla volontà di mettere al servizio del cliente finale l’esperienza di oltre 60 anni che Parma Reti ha maturato nella consulenza in fatto di soluzioni per dormire bene, oltre che nella progettazione e produzione di sistemi letto e soluzioni per il riposo. “





Info Show Room Nuvola

Via Sardegna, 1, Rimini (angolo via Flaminia)

Orari di apertura: lun - sab 9.30 / 12.30 - 16.30 / 19.30

chiuso il giovedì pomeriggio e la domenica



Servizio Clienti Nuvola

Tel. 0541 759386

E-mail: nuvola@parmareti.it



Web

www.nuvola.parmareti.it

Facebook Nuvola: https://www.facebook.com/nuvolaretiematerassi/

Facebook Negozio: https://www.facebook.com/nuvolastorerimini/





Lo Show Room Nuvola: il progetto architettonico dello Show Room, firmato dall’Architetto riminese Massimo Giorgetti, con la collaborazione della Visual Merchandiser Milena Ghirardelli, ha accolto gli apprezzamenti di tutti gli ospiti che sono intervenuti all’evento.

Uno spazio arioso e accogliente al tempo stesso, dove i prodotti esposti – reti, materassi, letti imbottiti, pouf e divani trasformabili – vengono valorizzati e dove i clienti possono trascorrere il loro tempo serenamente e senza fretta.

Nello showroom i clienti troveranno tutto il necessario per costruire il proprio sistema letto e potranno testare letti, divani e materassi seguiti attentamente da consulenti specializzati, che li aiuteranno nella scelta di prodotti adatti alle proprie abitudini e esigenze legate al sonno. Perché dormire bene è l’inizio di ogni buona giornata!





Pubbliredazionale