Rotary, assegnate le borse di studio per i migliori studenti diplomati. Ecco chi sono

Attualità

Rimini

| 18:26 - 03 Dicembre 2018

Nel Distretto Scolastico di Riccione, Misano, Morciano sono stati ben 26 gli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018 si sono diplomati con il massimo dei voti 100/100.

8 al Liceo Scientifico Volta: Marco Cruciani, Michela Berardi, Martina Pesaresi, Eva Benuzzi, Laura Cavalli, Aurora Corbelli, Andrea Epiceno, Andrea Drudi. 2 al Liceo Artistico: Elisa Castiglioni, Caterina Gobbi. 8 all’Istituto Alberghiero Severo Savioli: Sofia Giorgi, Nicola Tordi, Noemi Temeroli, Andrea Boga, Giorgia Gottardi, Gwendoline Iachini, Gabriele Imola, Olasya Prymak. 3 all’Istituto San Pellegrino: Noemi Massini, Lorenzo Angelini, Arianna Zonzini. 5 all’Istituto Gobetti: Andrea Giulianelli, Laura Gugnali, Giulia Semprini, Marjana Isufi, Hazret Jonuzi.

Ha tenuto la consueta Relazione agli studenti la Professoressa Ing. Rita Cucchiara coordinatrice del gruppo di studio di 50 Università Italiane sulle intelligenze artificiali. Il tema è stato chiaramente quello dello studio e dell’uso delle intelligenze artificiali ai nostri giorni. La relazione è stata completata dall’intervento del Magnifico Rettore dell’Universita’ di Modena-Reggio Emilia

Il Presidente del Rotary Club Riccione-Cattolica, Gabriele Cenerini, presenti il Governatore del Distretto 2072 Architetto Paolo Bolzani, il Governatore Incoming del Distretto 2072 Ing Angelo Oreste Andrisano Magnifico Rettore dell’Università di Modena, ha conferito a tutti l’attestato di benemerenza per meriti scolastici del Premio Rotary Scuola. Ai migliori in assoluto di ogni scuola: Marco Cruciani per il Liceo Scientifico Volta di Riccione, Elisa Castiglioni per il liceo Artistico Fellini di Riccione, Sofia Giorgi per l’Istituto Alberghiero Savioli di Riccione, Noemi Massini per il Liceo Linguistico San Pellegrino di Misano e Andrea Giulianelli per l’Istituto Gobetti di Morciano (individuati mediante la media dei voti scolastici degli anni precedenti a quello di maturità) è stata anche assegnata la borsa di studio Rotary Scuola Riccione-Cattolica di 1.000 euro.

Vive congratulazioni delle autorità civili e militari presenti: la Dott.ssa Cinzia Renna della Prefettura di Rimini, il Sindaco di Coriano Domenica Spinelli con l’Assessore alle politiche sociali Giulia Santoni, L’Assessore alla Pubblica Istruzione di Riccione Alessandra Battarra, L’assessore alla Pubblica Istruzione di Misano Elena Malpassi. Un saluto particolare agli studenti da parte del Capitano dei Carabinieri Marco Califano. A chiudere gli interventi, il saluto dell’Architetto Fausto Caldari Presidente della Banca di Gradara. che ha cofinanziato le borse di studio.