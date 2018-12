Volley femminile, l'Under 16 SGR-Grossi del Riviera Volley piega 3-2 nel derby l'In Volley Cesena

Sport

Rimini

| 17:15 - 03 Dicembre 2018

Esordio vincente per la squadra Under 16 targata Sgr-Grossi nella nuova "casa del volley" dove il Riviera Volley Rimini ha deciso di spostare tutte le proprie attività (partite ed allenamenti) lasciando la palestra "Rodari" teatro di tanti anni di battaglie sportive e di momenti indelebili nella storia della pallavolo cittadina.

Nel derby contro la selezione del Romagna In Volley Cesena successo per 3-2 davanti ad un numerosissimo pubblico: il pronostico di una partita "lunga" (sempre sopra le 2 ore di gioco negli ultimi due anni) è stato perfettamente rispettato. Ma c'è il piccolo rimpianto di non aver fatto intero bottino: sono infatti stati persi in rimonta il secondo che il quarto set. Se è mancata un po' di esperienza e di cinismo nei finali di set, è stata però notevole la capacità di reagire ogni volta ed arrivare alla vittoria finale.

Grazie a questo risultato viene riconquistato il quarto posto in classifica ad una sola giornata dalla fine del girone di andata.

Il tabellino

SGR- Grossi Riviera Volley Rimini - Romagna In Volley Cesena 3 - 2

(25-19 24-26 25-21 26-28 15-11)



SGR- Grossi Riviera Volley: Ariano 6, Magi 9, Forlani 10, Salgado 21, Semprini Cesari 10, Pederboni 15, Pellegrini, N. E. Moras, Morelli, Piomboni. All. Nanni