Valmarecchia, i farmacisti diventano 'sentinelle' contro le violenze sulle donne. Ecco come

Attualità

Valmarecchia

| 16:17 - 03 Dicembre 2018

Contro la violenza sulle donne, ma anche su anziani e bambini, in Valmarecchia si è attivata una nuova iniziativa, con protagonista FederFarma Rimini. Da sabato 1 dicembre infatti la Valmarecchia è stata scelta per il progetto "Il farmacista informato sui fatti": il farmacista territoriale, riconosciuti eventuali segni di violenza e abusi in potenziali vittime (donne, anziani, bambini) può aiutarle accogliendole e indirizzandole verso i soggetti istituzionali preposti alla tutela dei soggetti che subiscono violenze. La scorsa settimana i farmacisti della Valmarecchia hanno partecipato al corso di formazione tenuto dalla dottoressa Simonetta Molinaro, farmacista territoriale e criminologa forense, referente ed organizzatrice del progetto in questione.