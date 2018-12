Inaugurate due nuove aule con lavagne digitali. Taglio del nastro all'istituto superiore 'Gobetti'

Attualità

Morciano

| 15:49 - 03 Dicembre 2018

Taglio del nastro all’istituto superiore ‘Gobetti – De Gasperi’ di Morciano. Sono state inaugurate, in concomitanza con il primo “open day”, due nuovissime aule, l’aula Mimosa e l’aula Margherita. Entrambe le aule, coloratissime e luminose, sono dotate di nuovi arredi modulabili e adattabili ad ogni situazione didattica ed hanno al loro interno lavagne multimediali, indispensabili per molte attività scolastiche. Il sindaco di Morciano Giorgio Ciotti e la dirigente scolastica Daniela Massimiliani hanno portato il loro saluto alle tantissime famiglie accorse per conoscere da vicino l’offerta formativa del Gobetti - De Gasperi, costituita da istituti tecnici, professionali e dai due nuovi licei. Sindaco e dirigente hanno rimarcato lo stretto legame tra l’istituto morcianese, il territorio della Valconca e il mercato del lavoro locale. Presenti anche i rappresentanti del Leo Club Valle Del Conca, che grazie alle sue iniziative ha finanziato l’acquisto di arredi e proiettori per l’attività didattica. Gli open day proseguiranno nelle prossime settimane. Queste le date per poter visitare la scuola: Lunedì 10 dicembre, dalle 20.30 alle22.00. Sabato 15 dicembre, dalle 15.30 alle 18.00. Sabato 12 gennaio, dalle 15.30 alle 18.00