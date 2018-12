Riccione, il restauro delle ex colonie bloccato: il Comune recede contratto con il concessionario

Attualità

Riccione

| 14:39 - 03 Dicembre 2018

La Giunta Comunale di Riccione, preso atto degli inadempimenti della società Kiron srl, ha stabilito di recedere dal contratto di concessione di cui, dal 2004 la società ha goduto, per dare avvio alla riqualificazione delle ex colonie Reggiana e Adriatica. Per il restauro e il risanamento delle colonie, la Kiron srl non ha adempiuto a nessuno degli obblighi previsti.

Dopo l’adozione del permesso di costruzione e, successivamente, la possibilità di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione, la società non ha versato alcuna rata, peraltro già scaduta, né dopo formale provvedimento di diffida. Si tratta di un grave inadempimento che a distanza di numerosi anni, il concessionario non è stato in grado di rispettare, nonostante la disponibilità fornita dall’amministrazione, ad accogliere ogni istanza di agevolazione anche in termini di rateizzaizone per avviare la riqualificazione delle due colonie di viale D’Annunzio, in zona Marano. L’omesso pagamento della prima rata di oneri è infatti ostativo al rilascio del permesso di costruire.

Si ricorda che l’intervento previsto sulle due colonie consisteva nel recupero conservativo con cambio di destinazione d’uso da coloni ad hotel per la Reggiana e, da colonia a residence turistico alberghiero, per l’Adriatica. L’Amministrazione darà in affidamento a Geat la custodia e gli obblighi manutentivi dei due edifici.

L’Amministrazione Comunale di Riccione ha incanalato da tempo un indirizzo generale di riqualificazione e riutilizzo dell’area Marano con il contributo dei privati, per quanto riguarda l’attività dei pubblici esercizi e delle attività economiche rivolte ad un sistema sempre più attrattivo a partire dall’intrattenimento diurno. Con le proprietà delle colonie Pio XIX e Casa del Bimbo, e del parcheggio di piazzale Pratolini- via Manfroni sempre in zona Marano, la scorsa estate è partita una innovativa operazione di utilizzo di parcheggi custoditi da parte degli alberghi della zona serviti da navetta. Il lungomare 4 sarà uno dei prossimi interventi che andranno a migliorare notevolmente la zona nord di Riccione.

Il tema delle vecchie colonie che a Riccione e in varie località costiere necessitano di trovare rinnovate destinazioni e che richiedono nel tempo vari interventi di pubblica sicurezza da parte delle forze dell’ordine, rimane all’ordine del giorno dell’amministrazione. Apertura a concreti progetti di riconversione e a iniziative di rigenerazione, anche temporanea, sono e rimangono punti fermi per questa area della città.