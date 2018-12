Il riccionese Andrea Parmeggiani vince a Cesenatico contro l'idolo di casa Giuseppe Ferri

Sport

| 14:32 - 03 Dicembre 2018

Serata da incorniciare quella di sabato 1° dicembre per la sezione Boxe e Thai boxe della Polisportiva Riccione. Nella riunione pugilistica organizzata dalla palestra Demolition Boxing Gym a Cesenatico, l’atleta della Polisportiva Riccione, Andrea Parmeggiani, ha prevalso ai punti nella categoria Pesi Welter sull’idolo di casa, Giuseppe Ferri. Tra i due agguerriti pugili ne è scaturito un match molto combattuto e pressoché equilibrato, nel quale Parmeggiani è riuscito a portare a casa il verdetto grazie a colpi più precisi ed efficaci portati a segno rispetto all’avversario, nonché alla sua caratteristica di portarsi sempre avanti e condurre l’incontro. Grande soddisfazione per tutta la squadra della Boxe Polisportiva Riccione e per i tecnici Ettore Iobbi e Giorgio Bianchini.