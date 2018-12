Un ospite speciale per il concerto con le canzoni di Lucio Battisti a Montefiore Conca

Attualità

Montefiore Conca

| 14:06 - 03 Dicembre 2018

Successo sabato 1 dicembre al teatro Malatesta di Montefiore Conca per la serata in ricordo di Lucio Battisti. Un vero viaggio nel mondo della musica, dei ricordi, di tanti momenti spensierati, un viaggio immerso completamente nelle canzoni di Lucio Battisti. Il gruppo "Innocenti Evasioni" è riuscito a coinvolgere tutto il pubblico presente. Due ore ininterrotte di spettacolo e di vera musica. Tutto il pubblico presente in teatro ha calorosamente partecipato cantando i brani immortali del periodo in cui la collaborazione tra Mogol e Lucio Battisti hanno prodotto i migliori risultati, quando la canzone diventa poesia è adatta ad ogni generazione e sempre emoziona e riesce ad emozionare chi l’ascolta.





UN OSPITE SPECIALE. Ospite della serata l’Associazione Sclerosi Multipla sezione di Riccione con la sua Presidente Stefania Montanari ed i ragazzi Luca e Alessandra insieme al grande Ivan Cottini, già conosciuto per la sua straordinaria volontà di combattere contro la Sclerosi Multipla. L’Associazione ha donato al Sindaco un quadro a ricordo del sostegno e della sensibilità che questa amministrazione ha sempre riservato a coloro che nella vita hanno incontrato gravi problemi di salute. Luca ha raccontato la sua storia, la sua triste esperienza, i suoi momenti difficili e nelle sue parole traspariva la grande voglia di vivere. Le luci poi si sono abbassate ed Ivan Cottini ha fatto a tutti il suo prezioso regalo di Natale. Attraverso le sue immagini ha raccontato la sua vita ed infine si è presentato sul palcoscenico ed ha ballato con Bianca Maria Berardi e la piccola Celeste. Tutti erano commossi, emozionati e profondamente coinvolti, tutti pensavano alle parole di Ivan: “non esiste oceano che non possa essere superato”. Nella sua intervista ha dichiarato di volere essere padrone della sua vita, di viverla da protagonista ogni giorno, con questo spettacolo ha voluto tradurre con i fatti le sue parole. Applausi a non finire e grande commozione anche da parte del gruppo Innocenti Evasioni, che mai si sarebbero aspettato di vivere una simile esperienza.





IL COMMENTO DEL SINDACO CIPRIANI. “Sabato sera è stata veramente una serata unica” afferma il Sindaco Wally Cipriani visibilmente commossa” sono veramente soddisfatta per il grande abbraccio che tutto il teatro di Montefiore ha voluto riservare a questi valorosi giovani” conclude il Sindaco con un suo pensiero che ha portato avanti in tutti questi nove anni di mandato:” noi abbiamo fatto della politica un mezzo per aiutare gli ultimi, per alleviare la sofferenza, per essere vicino a chi è dimenticato..