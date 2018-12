25 anni di attività sul territorio riminese: al Frontemare la festa dell'associazione Alzheimer

Attualità

Rimini

| 13:55 - 03 Dicembre 2018

L'associazione Alzheimer Rimini ha festeggiato i 25 anni di attività con una festa celebrativa nella splendida location del Ristorante&Musica Frontemare dei fratelli De Luca. Di seguito il commento dell'associazione in una nota.

"Un quarto di secolo. Non esattamente poco. Valgono tanto per noi questi 25 anni e la festa celebrativa andata in scena al Ristorante & Musica Frontemare ne è l’esempio più lampante. Una festa per noi, per sentirci un’unica famiglia. Per stringerci assieme, per parlare, per essere vicini, per gioire delle imminenti festività e per brindare a quanto è stato fatto, con un occhio attento a quello che sarà. L’associazione Alzheimer Rimini compie 25 anni. Anni di cura e attenzione, di aiuto ai malati e di vicinanza alle famiglie. Con la cena dei 25 anni abbiamo ricordato tutto questo, dandoci allo stesso tempo lo slancio per il futuro. Auguri a tutti!"