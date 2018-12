Sottopassaggio in stato di degrado in via Genghini: Comune di Rimini sollecita RFI per la messa in sicurezza

Attualità

Rimini

| 13:07 - 03 Dicembre 2018

Lunedì mattina il Dirigente del settore mobilità del Comune di Rimini, Alberto Della Valle, ha inviato alla Direzione territoriale di RFI Italia (Rete Ferroviaria Italiana) una segnalazione formale, con tanto di report fotografico, sulle condizioni in cui versa attualmente il sottopasso ferroviario di Via Genghini – Via Curiel a Viserba. Visto che si tratta di un tratto di competenza di RFI, nella lettera, si chiede di attivarsi subito per garantire le massime condizioni di sicurezza per gli utenti. Una segnalazione in ordine al problema era stata inoltrata lo scorso fine settimana dalla Pro Loco di Viserbella.

Si tratta di un tratto urbanistico monitorato sul quale, nei prossimi mesi, sono previsti anche altri interventi relativi alla realizzazione di un sistema di sicurezza e allerta per eventuali fenomeni di allagamento.