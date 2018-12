Calcio RSM, l'ex Rimini Serafini alla Folgore. Stefano Ceci torna ad allenare il Tre Penne

Sport

La società Tre Penne annuncia Stefano Ceci come nuovo allenatore della squadra.

Il tecnico sammarinese torna sulla panchina biancazzurra dopo sei anni. Nella stagione 2011/2012 contribuì alla vittoria del campionato, il primo del club di Città.

"Con l'augurio di proseguire i successi che ci hanno contraddistinto negli ultimi anni, gli diamo il bentornato nella nostra grande famiglia!", si legge in una nota della società.

Mister Ceci farà il suo esordio alla guida del Tre Penne in occasione della gara di domani sera, nei quarti di finale di Coppa Titano contro il Cailungo, sfida che si giocherà alle ore 20.45 sul sintetico di Montecchio.

Manca solo l'ufficialità, ma il centrocampista ex Fya Riccione, Matteo Serafini, liberato dal Rimini Calcio, si accaserà alla Folgore squadra del campionato sammarinese, come anticipato da Altarimini.it. Era cercato anche da Tre Penne, Domagnano e San Giovanni.