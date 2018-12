Riccione, tutti a scuola a piedi: scortati dal sindaco, dalla Municipale e dai genitori

Attualità

Riccione

| 12:51 - 03 Dicembre 2018

In fila indiana con i giubbotti fluorescenti, affiancati da genitori volontari, scortati dagli agenti di Polizia Municipale e, lunedì mattina, dal sindaco e dalla giunta comunale: così i bambini del servizio pedibus hanno raggiunto scuola a Riccione. In occasione del Pedibus Day che ha dato avvio alla nuova linea Indaco, sindaco e assessori hanno salutato i piccoli che ogni mattina, attraverso tre linee, da oggi 4, attive sul territorio comunale, arrivano in classe a piedi. Le linee sono state studiate passo a passo dal gruppo di lavoro della Polizia Municipale che si occupa di sicurezza stradale. Ogni percorso ha i suoi snodi e le sue fermate intermedie, segnalate con disegni e cartelli, chi non arriva puntuale alla fermata può sempre accelerare il passo e raggiungere la fermata successiva, per unirsi al gruppo in marcia.

L'obiettivo principale del Pedibus è quello di stimolare i bambini a conoscere la città, favorire la loro autonomia individuale, migliorare la qualità ambientale e combattere il sovrappeso infantile. Ultimo obiettivo, ma non secondario, quello di sottrarre traffico automobilistico davanti alle scuole e nelle strade della città nell'ora di punta.