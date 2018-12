Gli eventi di Natale a Coriano: Babbo Natale arriva col trenino. Torna lo splendido albero ecologico

Eventi

Coriano

| 12:46 - 03 Dicembre 2018

Tanti eventi quest'anno durante il periodo natalizio a Coriano. Appuntamenti per tutti a cominciare dagli spettacoli per famiglie e bambini a Teatro Corte la domenica pomeriggio alle 16.30 (9 e 17 dicembre), inoltre sabato 6 gennaio alle ore 16.30 spettacolo e apertura della maxi calza della Befana. Il Mercatino delle strenne con il villaggio di Babbo Natale e l' accensione dell'albero si svolgerà sabato 8 dicembre in piazza don Minzoni dalle ore 10 fino a sera con ingresso libero.





L'albero di Natale, sarà come lo scorso anno, alternativo e costruito dai volontari della Proloco con materiale riciclato, sulla sua realizzazione incombe il massimo riserbo. Accensione prevista alle ore 17:00. Saranno Presenti bancarelle , stand di “luverie” e gastronomici.



Arricchirà l'offerta natalizia il cartellone del Teatro Corte, con il racconto dell'Iliade il 7 e 8 dicembre, il concerto Gospel del 20 dicembre e lo spettacolo di sensibilizzazione contro il bullismo del 27 dicembre.



Il 24 dicembre alle ore 16.30 in piazza Mazzini, Babbo Natale offrirà a tutti i bambini un giretto a bordo del suo trenino e il 25 dicembre in piazza Don Minzoni si farà un ora di movimento con la tradizionale corsetta e camminata di Natale della durata di 1 ora che si concluderà con un brindisi augurale.





Il 15 dicembre il saluto e gli auguri da parte del Sindaco di Coriano Domenica Spinelli e dell’Amministrazione, che quest’anno si arricchisce con la presentazione ufficiale del logo Terre di Coriano, in sala Isotta alle ore 11:00, un invito per tutti i cittadini.





Su tutti gli eventi è possibile ricevere informazioni dalla Pro Loco Coriano 0541656255 e dal Teatro CorTe 3299461660.