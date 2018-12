Al Teatro Galli di Rimini un ospite d'eccezione: il Presidente Mattarella spettatore per il "Simon Boccanegra"

Eventi

| 11:09 - 03 Dicembre 2018

Lunedì 10 dicembre, alle ore 20, avrà luogo il terzo evento speciale del programma inaugurale del nuovo teatro “Amintore Galli”; infatti la grande opera lirica farà nuovamente il suo ingresso al Teatro Galli grazie all'allestimento in forma scenica del Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi con Orchestra, Solisti e Coro del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo diretti da Valery Gergiev che per l'occasione si trasferiranno a Rimini per congiungere simbolicamente, nel solco della musica Verdiana, due popoli.

Per questo appuntamento è giunta ufficiale conferma della presenza straordinaria del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Così come il Teatro di Rimini - dichiara il sindaco Andrea Gnassi - fu l’unico teatro italiano ad essere stato inaugurato da una prima verdiana nel 1857, l’Aroldo, alla presenza del maestro Giuseppe Verdi, così il Teatro Imperiale di San Pietroburgo, poi conosciuto come Teatro Mariinskji, vide il debutto di un’altra prima verdiana La forza del destino.

Oggi dopo quasi 160 anni, lo stesso Teatro Mariinsky inaugurerà ancora con un’opera verdiana, il Simon Boccanegra, il nuovo Teatro Amintore Galli di Rimini. Due città, due teatri, accomunati idealmente dal privilegio di una prima assoluta, concesso loro dal grande compositore italiano.

La comunità riminese ringrazia il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per avere accettato questo invito nel nome della cultura, dell’amicizia, di una storia che idealmente attraversa popoli, stati, secoli, persone”.