Autocolor 2.0 festeggia l’ennesimo anno di obiettivi raggiunti. Lavoro ai giovani e impresa in crescita

Attualità

Repubblica San Marino

| 08:19 - 03 Dicembre 2018

Erano tanti, tantissimi i partecipanti al più grande incontro di operatori di settore Carrozzieri Professionali della Romagna che, anche quest’anno, si sono dati appuntamento al Ristorante Frontemare di Rimini per festeggiare i successi raggiunti da Autocolor 2.0 di Rovereta.

Un 2018, che si sta per chiudere, con aumenti significativi in termini di fatturato e di nuovi clienti acquisiti, dati che consolidano il già ottimo tasso di penetrazione del mercato e sottolineano l’eccellente lavoro svolto dal management di Autocolor 2.0, con l’efficienza della propria rete commerciale e con il prezioso supporto delle aziende fornitrici.

Sikkens, Dyna, Lechler, SIA Abrasivi, Roberlo, Gelson, Setriere - prestigiosi marchi che condividono da anni mission e obiettivi aziendali e garantiscono il costante aggiornamento su nuove tecnologie e una selezione dei migliori prodotti presenti sul mercato.

“I successi raggiunti non sono certo un punto di arrivo – dichiarano soddisfatti i soci fondatori di Autocolor 2.0 - ma rappresentano solo la meta di un percorso che riserverà nuove sfide e scenari. Abbiamo di recente assunto nuovi giovani che daranno stimoli e fresche energie. Tante iniziative sono già pianificate per il 2019, ma è giusto oggi godersi questa giornata. Vogliamo ringraziare, a nome di Autocolor 2.0, tutti i clienti che anche quest’anno sono stati parte attiva di un sistema di collaborazione reciproca che unisce produttori, rivenditori e artigiani carrozzieri appunto; solo con questo spirito di squadra si può stare oggi sul mercato, con soddisfazione per tutti. Porgiamo a tutti i migliori auguri di buone feste e di un 2019 ricco di successi!”