Basket C Silver, Dulca Santarcangelo ko a Castelfranco.

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 21:24 - 02 Dicembre 2018

Trasferta di Castelfranco amara per i Dulca Angels Santarcangelo (85-75), in una serata contraddistinta dalla netta supremazia a rimbalzo dei padroni di casa. Primo quarto che parte con gli Angels subito avanti 8 a 0 con Fornaciari e Zannoni protagonisti, ma è solo un fuoco di paglia perché Castelfranco comincia a giocare, e con Ayiku e Zucchini ribalta il punteggio andando avanti 13 a 12 a tre minuti dal termine del primo quarto. Entra Russu e piazza subito una tripla, il primo quarto termina sul 18 a 17 per Castelfranco.

Nel secondo quarto protagonista Raffaelli con tre triple quasi consecutive, dall’altra parte Castelfranco sfrutta i rimbalzi offensivi e continua a segnare con continuità (46-44). Al rientro dagli spogliatoi i ritmi si abbassano leggermente gli Angels provano a rientrare con Fornaciari e Russu che fa a sportellate sotto canestro, ma sono sempre i rimbalzi offensivi a favorire gli Emiliani che si portano avanti all’ultima pausa sul 64-58.

Ultimo quarto con Colombo che suona la carica con un canestro e fallo, in difesa i clementini passano a zona ma sempre i soliti rimbalzi offensivi favoriscono Castelfranco che punisce dall’arco con Torricelli e il solito Aiyku. A due minuti dal termine Castelfranco prende il largo con una bomba di Torricelli che chiude i giochi, l’incontro termina 85-75. Sabato incontro casalingo contro Cvd di Sabato.

Tabellini

Castelfranco: Ayiku 17, Cappelli 5, Pizzirani Ne, Marzo 4, Zucchini 17, Torricelli R. 16, Tedeschi, Vannini 10, Del Papa 6, Paciello 5, Torricelli F, Prampolini 6.

Santarcangelo : Zannoni 7, Colombo 2, Lucchi 9, Fusco 4, Russu 11, Raffaelli 15, Fornaciari 17, Massaria, De Martin 10. Ne. Riva.

Arbitri: Dragicevic e Forni

Parziali 18-17, 44-42, 64-58, 85-75