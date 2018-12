Calcio Eccellenza, il Cattolica ancora corsaro: in rimonta passa a Corticella 2-1. Gol di Protino e Boschetti

Sport

Cattolica

| 20:44 - 02 Dicembre 2018

Dopo la vittoria di Diegaro, il Cattolica centra il bis a Corticella per 2-1. La partita si mette subito in salita per i giallorossi. Al 12' azione insistita sulla fascia sinistra fra Ballarini e Marongiu, il capitano prende il tempo al diretto avversario che lo stende in area di rigore: sul dischetto si presenta Tedeschi alla battuta e non sbaglia: 1-0. Il Cattolica proprio non ne vuole sapere e cerca soprattutto negli spunti personali di Sartori l’occasione giusta per impattare il match.

Al 28' rischio per gli ospiti: tiro cross di Ballarini all’indirizzo di Tedeschi, ben marcato da Ceramicoli che nel tentativo di anticiparlo, trova però una deviazione pericolosissima che finisce di un nulla sopra la traversa.

Riparte però il Cattolica, che colleziona una doppia occasione clamorosa per pareggiare: palla persa da Marongiu con la squadra sbilanciata, contropiede dei giallorossi che, guidati da Sartori, si presentano con Di Addario davanti a Giovannini, bravo a negargli il goal in parata bassa. Il portiere è ancora una volta bravo a ripetersi su Sartori, che aveva preso il tempo alla difesa su corner salvando nel giro di pochi secondi il risultato in due occasioni. Prima frazione che si conclude, senza troppi sussulti, sul punteggio di 1-0.

LA RIPRESA Il Giovane Cattolica è in forte pressione e alla fine arriva il pareggio (53') con Protino che in rovesciata da posizione ravvicinata chiude al meglio una palla scodellata al centro su calcio piazzato. Il Corticella accusa il colpo e rischia lasciando spazio in contropiede a Sartori, bravo a portarsi a spasso tutta la difesa, ma sul più bello Tonelli e Regno chiudono in qualche modo. Al 70' passano in vantaggio gli ospiti, complice un errore difensivo che il Cattolica non perdona. Ribattuta fuori dalla difesa, Bianchi lancia lunga alla cieca e trova tutto solo Boschetti, che di testa batte Giovannini in uscita. Reazione immediata dei bolognesi: Tedeschi è bravo a smarcarsi sulla sinistra, puntare al centro e a calciare potente verso la porta difesa da Palazzi. Il tiro termina però ampiamente sul fondo, un vero peccato.

Ci prova anche sugli esterni il Corticella: cross velenoso di Broglia che diventa un tiro ma Casolla salva tutto. E' tutto in avanti il Corticella e a 10 minuti dal termine ha un’occasione clamorosa per impattare: batti e ribatti, alla fine conclude Grazia ma Palazzi è strepitoso e salva di piede.

Squadra sbilanciata che offre inevitabilmente il fianco alle qualità di Sartori, che si presenta più volte a tu per tu con Giovannini, ma in tutte le occasioni l’estremo difensore bolognese è straordinario e tiene in vita i suoi.

A pochi giri di lancette dal termine ci prova Orlando, sfruttando un cross di Broglia, a segnare di testa. Palazzi è ancora attentissimo è salva i suoi.

IL TABELLINO

Corticella- Giovane Cattolica 1-2

Corticella: Giovannini, Marchesi (78’ Orlando), Ballarini (70’ Nebunelea), Cristopher, Regno, Tonelli, Broglia, Grazia, Tedeschi, Marongiu, Sica (73’ Busi). A disp.: Mezzetti, Bigi, Cipriano, Bertolone, Busi, Nebunelea, Sbaragli, Maccagnani, Orlando. All.: Fancelli

Giovane Cattolica: Palazzi, Sylla, Bianchi, Cruz (89’ Parma), Ceramicoli, Tombari, Di Addario(46’ Protino), Pari (80’ Mercuri), Boschetti, Sartori, Bartomioli (63’ Casolla)

A disp.: Tarsi, Casolla, Sartini, Parma, Mercuri, Protino, Bacchielli, Amati. All. Angelini

Marcatori: 12’ Tedeschi (C), 53’ Protino, 70’ Boschetti (G)

Note: Ammoniti: 46’ Ceramicoli, 63’ Sylla, 70’ Boschetti, 84’ Protino (G), 55’ Regno, 90’ Tonelli (C)