Cmc: due dipendenti bloccati in Kuwait. Accusati danni a macchinario dopo rescissione contratto 22 mln

| 19:15 - 02 Dicembre 2018

Due dipendenti della Cmc, (società che opera nel territorio di Ravenna e Rimini), il cesenate Andrea Urciuoli e il portoghese Ricardo Pinela, sono bloccati da una settimana in Kuwait, dove sono stati prima arrestati dopo un disordine scoppiato in cantiere, poi liberati. Pinela è project manager, Urciuoli responsabile amministrativo. Tutto sarebbe nato, riporta il Corriere di Romagna dopo la decisione della coop di recedere da un contratto da 22 milioni di euro per realizzare un quartiere residenziale a 40 km da Kuwait City. I due erano accusati di aver danneggiato macchinari di proprietà delle ditte a cui erano stati subappaltati i lavori. Accuse che loro respingono. Portati nelle camere di sicurezza della polizia locale, dopo 10 ore erano stati rilasciati. Ora stanno aspettando l'ok per il rimpatrio, ma hanno ricevuto un messaggio minatorio, dove si diceva che li avrebbero nuovamente arrestati. "Mi sento abbandonato dalle autorità italiane", ha detto Urciuoli.