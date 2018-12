Basket C Gold, Rbr devastante nello scontro diretto con Bologna: 83-54. Top scorer Luca Bedetti (16)

Sport

Rimini

20:08 - 02 Dicembre 2018

Anche Bologna si inchina alla forza di Rbr. Nello scontro diretto del Flaminio i biancorossi hanno stritolano Bologna (83-54), fino a domenica appaiato ai rivali in testa alla classifica. Lo strappo decisivo nel terzo parziale quando i padroni di casa, al riposo avanti di una sola lunghezza (34-33), con Moffa e Luca Bedetti in bella evidenza, hanno messo a segno un break di 26-11 - 60-44 il punteggio dopo il terzo parziale - che ha spianato la strada verso il successo (massimo vantaggio + 18, 60-42).



Nell’ultimo quarto Rbr è stata devastante con i canestri di Francesco Bedetti e Luca Pesaresi; ottimo nella seconda parte di gara anche Eugenio Rivali che smista ottime caramelle. Ttoccato il +31 nel finale con due liberi di Pesaresi (83-52). Da segnalare il colpo d'occhio: circa duemila gli spettatori al Flaminio. Roba da serie A. In parterre anche il sindaco Andrea Gnassi e quello di Santarcangelo Alice Parma.

IL TABELLINO

RBR: Ramilli 2, Rivali 11, Broglia 9, Bedetti F. 16, Bedetti L. 18, Vandi, Bianchi, Pesaresi 9, Moffa 12, Chiari, Guziur, Saponi 6.

BOLOGNA BASKET 2016: Fin 9, Fontecchio 12, Legnani 8, Poluzzi 8, Polverelli 2, Cortesi 7, De Pascale 1, Folli, Guerri, Mazzocchi. Ne. Antola, Bartolini,Tugnoli.