Calcio Promozione: Stella 'incerottata', con il Gambettola finisce 1-1

Sport

Rimini

| 18:17 - 02 Dicembre 2018

Una Stella incerottata, che ha dovuto fare ricorso ad un nutrito numero di giovani a causa di infortuni e assenze, strappa il pari al Gambettola. Partono bene gli ospiti e gia' al 7' gli ospiti usufruiscono di un rigore. Dal dischetto si presenta capitan Bacchini, ma il giovane Gamberini intuisce e para mandando la palla sul palo e recuperandola prontamente. I ragazzi di mister Boldrini non riescono a trovare il bandolo della matassa, complice anche il gioco aggressivo e intenso del Gambettola. Al 20' un'incomprensione difensiva permettte a Buda di entrare indisturbato in area e servire sul secondo palo un solissimo Bacchini che non ha difficolta' a realizzare il vantaggio. Ad inizio ripresa la Stella parte con il piede giusto e trova il pareggio: al 55' Fabbri, ricevuta una palla dalla destra, insacca con un secco diagonale alle spalle di Pracucci. Sulle ali dell'entusiasmo per il pari raggiunto, la Stella continua a premere e i nuovi entrati cercano di conquistare l'intera posta, per ben due volte sempre Fabbri ha l'occasione per raddoppiare, poi è Garcia a sfiorare la traversa su cross di Mussoni ed infine al giovane Bellettini viene comminata una ammonizione per simulazione in area, in un'azione al termine della quale la Stella ha reclamato il rigore. La partita termina al 95' con l'espulsione di Cicchetti per doppia ammonizione, un risultato tutto sommato giusto per quanto fatto vedere da entrambe le formazioni in campo, viste le numerose assenze da entrambe le parti.