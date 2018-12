Calcio 1 Cat: Pagnini segna, Gabellini para tutto. Mondaino supera 1-0 il Savio

Sport

Cesenatico

| 18:00 - 02 Dicembre 2018

SAVIO CALCIO: Manuzzi, Pagliarani (62’ Focaccia, 90’ Banila), Porcelli, Magrini (67’Alvisi), Montaletti, Storti, Boschetti, Savini, Ramilli, Marino, Antonellini (59’ Filipi).

A disposizione: Giordani, Scortichini, Dadina. All: Bonacci A.

MONDAINO: Gabellini, Giuliani, Albertini, Baffioni, Merli, Mancini, Gerboni (62’ Cannizzo), Girometti, Pagnini (76’ Demuru), Bucci (59’ Tirincanti), Crosetta.

A disposizione: Balsamini, Sanchini F., Sanchini E., Bigucci. All: Ballarini D.

ARBITRO: Tola di Cesena.

RETI: 30' Pagnini (M).

NOTE: ammoniti Marino, Bucci, Boschetti, Montaletti. Espulso Marino al 74'.





Un gol di Pagnini regala al Mondaino la vittoria in casa del Savio. Partono avanti i padroni di casa con Boschetti che al 2’ si porta in area, ma Gabellini para abilmente. Al 18’ Giuliani ci prova con un tiro cross alto sopra la traversa. La gara si sblocca al 30’ con un cross di Gerboni sul secondo palo che trova Pagnini libero di insaccare indisturbato, a pochi passi dalla porta. Al 43’ punizione dai 25 metri di Magrini respinta da Gabellini, recupera Antonellini che crossa in area trovando il destro di Savini, ma la palla si alza sopra la traversa. Al 47’ contropiede di Pagnini, tiro cross che attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessuno riesca ad intervenire. Al 52’ Girometti ci prova da fuori area, tiro fuori abbondantemente. Al 82’ prova a reagire il Savio, nonostante l’inferiorità numerica, con un cross di Filipi dalla sinistra per Mancini che tira debolmente tra le braccia di Gabellini. Al 86’ ci prova ancora Filipi che si infila in area e prova a calciare da posizione defilata, Gabellini si salva in angolo.