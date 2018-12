Crepe e parapetto spezzato, ponte dell'Ausa cade a pezzi. Segnalazione a Rimini

Attualità

Rimini

| 17:13 - 02 Dicembre 2018

Parapetto sul ponte con tubi in metallo arrugginiti, rotti e piegati. È quanto ha notato e documentato un nostro lettore, al ponte sul fiume Ausa in via del Capriolo a Rimini, inviando tutto alla nostra redazione. Dalle foto si nota chiaramente come il componente in metallo molto usurato, forse distrutto da un incidente, che si trova sul parapetto, sia danneggiato e distaccato completamente. Preoccupanti anche diverse crepe e tracce di infiltrazioni: una situazione che richiede un ripristino e controllo da parte dell'ente competente. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.