FOTO Calcio D, Santarcangelo trafitto al Mazzola dalla Sangiustese: decide Scognamiglio. I risultati

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:01 - 02 Dicembre 2018

Nuova sconfitta per il Santarcangelo, questa volta a domicilio, per mano della Sangiustese passata al al 29' della ripresa con rete di Scognamiglio. Salgono così a quattro le vittorie esterne dei marchigiani (tre pareggi) mentre sono nove i turni senza vittorie per la squadra romagnola.

Nel primo tempo all'8' Santarcangelo pericoloso con un colpo di testa di Cinque che trova Chiodini pronto ad alzare in corner. Al 24' il portiere di casa Battistini respinge la punizione di Pezzotti, ad Herrera non riesce il tap-in. Al 33' il contropiede del Sanatrcangelo orchestrato da Cascione e finalizzato da Cinque non ha buon esito. Al 35' combinazione Scognamiglio-Pezzotti-Herrera con conclusione di quest'ultimo debole.

Nella ripresa Santarcangelo pericoloso al 16': Patrizi è decisivo nel chiudere lo specchio a Cinque. Alla mezzora la rasoiata di Scognamiglio è debole, mentre Cheddira viene anticipato sul più bello. Al 41' il gol partita di Scognamiglio.





IL TABELLINO





SANTARCANGELO (4-2-3-1): Battistini, Mancini (39’ st Fuchi), Broli, Cascione, Bondioli, Maini, Peroni, Pigozzi (39’ st Corvino) Cinque, Moroni (28’ st Galeotti), Guidi (24’ st Falomi). A disposizione: Moscatelli, Guglielmi, Fusi, Alvisi, Nasini. All. Galloppa (squalificato).

SANGIUSTESE (4-2-3-1): Chiodini, Shiba, Santagata, Scognamiglio, Patrizi, Moracci, Pezzotti (36’ st Laringe), Camillucci, Cheddira, Herrera (8’ st Perfetti), Argento (24’ st Marfella). A disposizione: Carnevali, De Reggi, Tizi, Marcantoni, Kamara, Pluchino. All. Senigagliesi.

ARBITRO: Bullari di Brescia (Berria di Livorno e Rinaldi di Pisa)

RETE: 41’ st Scognamiglio.

NOTE: spettatori 200 circa con piccola rappresentanza ospite; ammoniti Mancini e Scognamiglio; corner 6-3. Recupero 0’ + 4’.





I RISULTATI



CAMPOBASSO-OLYMPIA AGNONESE 2-2



FORLI'-SAN NICOLO’ NOTARESCO 0-0



ISERNIA FOOTBALL CLUB-AVEZZANO 2-1



JESINA-MATELICA 1-0



MONTEGIORGIO CALCIO-CESENA 1-2



PINETO-CASTELFIDARDO 2-1



RECANATESE-FRANCAVILLA CALCIO 1-1



SANTARCANGELO-SANGIUSTESE 0-1



SAVIGNANESE-SAMMAURESE 0-1



VASTESE-REAL GIULIANOVA 0-1