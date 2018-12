Calcio 1a Cat: Indelicato subito a segno, Bellaria supera 2-0 il Rivazzurra Miramare

Sport

Bellaria Igea Marina

| 16:50 - 02 Dicembre 2018

BELLARIA: Mignani, Antonelli, Baldini, Zoffoli (49' Facondini), Floris, Zaghini F. (I); Chiussi F., Chiussi V.; Caporali (86' Di Cristofaro), Indelicato, Gambuti (69' Cuni).

In panchina: Sapucci, Aragao, Vasini A., Vasini B., Koci, Reciputi.

RIVAZZURRA MIRAMARE: Pelliccioni, Bonucci, Amadori, Mularoni, Mignani, Casali (91' Zaghini F. II); Tamburini, Fabbri (75' Pauri); Sulpizio (46' Montanari), Antonioli (85' Baronio), Asioli (46' Molari).

In panchina: Scalera, Bernardini, Pivi. All. Morolli.

ARBITRO: Zampa di Cesena.

RETI: 44' aut. Mularoni (RM), 80' Indelicato (B).

NOTE: ammoniti Floris, Zaghini F. (I); Sulpizio, Tamburini. Angoli: 5-3.





Partita dai due volti, ma il Bellaria porta a casa una pesante vittoria in chiave salvezza, regolando 2-0 il Rivazzurra Miramare. Nel primo tempo convincente prestazione della squadra di casa, che schiera dal primo minuto Indelicato, subito pericoloso al 2', ma Pelliccioni respinge in uscita. Al 37' Caporali incrocia il tiro, ma non inquadra il bersaglio. Il vantaggio arriva al 44' grazie a una sfortunata autorete di Mularoni, che nel tentativo di anticipare Indelicato infila il proprio portiere sul cross di Caporali.. Nella ripresa, nonostante l'ingresso dell'altro neoacquisto Facondini nel Bellaria, il Rivazzurra Miramare prende in mano il pallino del gioco, giovandosi dell'ingresso di Montanari, che dà più profondità al gioco. E' proprio Montanari a sfiorare il pari di testa al 60', mentre sei minuti dopo Gambuti impegna l'attento Pelliccioni, tra i migliori. Al 72' Caporali di testa non inquadra il bersaglio, lo imita Tamburini al 77'. Tre minuti dopo Indelicato chiude il conto, girando in rete il cross del neo entrato Cuni.