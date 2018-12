Calcio D, nel derby sorride la Sammaurese, Savignanese al tappeto 1-0: gol di Maioli

Sport

Sassofeltrio

| 16:44 - 02 Dicembre 2018

Il primo derby tra Savignanese a Sammaurese giocato a Martorano finisce 1-0 per la squadra di Mastronicola (foto pag. fb Sammaurese). Primo tempo di marca Sammaurese anche se i gialloblù si fanno vedere con una punizione alta di Turci e Pazzini si rivela sempre attento sui tentativi rivali ben ispirata da capitan Bonandi. I giallorossi creano le chance migliori con Merciari e Maioli di testa, tuttavia si va al riposo in perfetta parità.

Nella ripresa, dopo due chance per Longobardi e Manuzzi F, sono gli ospiti a passare in vantaggio di testa con Maioli su corner (55'). La compagine di mister Farneti tenta di reagire, soprattutto affidandosi ancora alle iniziative di Longobardi e Manuzzi F, ma Santoni e i suoi compagni, in superiorità numerica nel finale a causa del doppio giallo a Brigliadori e poi per il rosso a Gregorio nel recupero, si dimostrano davvero impenetrabili, non lasciando passare nemmeno uno spillo e portando a casa il successo.

IL TABELLINO

SAVIGNANESE-SAMMAURESE 0-1

SAVIGNANESE: Pazzini, Gregorio, Longobardi, Peluso (34' Manuzzi R), Gasperoni (55' Brigliadori), Giunchetti (65' Tamagnini), Vandi, Giacobbi (88' Albini), Manuzzi, Rossi, Turci A disp: Forastieri, Battistini, Giua, Guidi, Succi, Manuzzi R All Farneti

SAMMAURESE: Baldassarri, Maioli, Soumahin, Rosini, Santoni, Lombardi, Merciari (65' Lombardi), Errico, Zuppardo, Bonandi (75' Pieri), Louati A disp: Hysa, Paterni, Salvi, Alberighi, Maggioli, Sapucci, Diop. All Mastronicola.

Marcatori: 55' Maioli

Note: Ammoniti: Santoni, Merciari, Brigliadori. Espulsi: Brigliadori, Gregorio