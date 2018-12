Calcio 1a Cat: Novafeltria Bakia 2-1, è Muratori show. Doppietta, rovesciate e grandi assist

Sport

Novafeltria

| 16:32 - 02 Dicembre 2018

NOVAFELTRIA: Semprini, Ceccaroni, Gori P., Rinaldi; Balducci, Cupi, Sebastiani (25'st Piccari), Amantini; Baldinini (10'st Stefanelli), Muratori (41'st Mainardi), Mahmutaj.

In panchina: Germani, Outaadi, Crociani, Gregori, Arapi, Morciano. All. Fabbri.

BAKIA: Cappelli, Domeniconi (25'st Battistini D.), Spagnoli, Gambacorta (22'st Senja), Catalano, Turrini (21'st Duraccio); Savadori (8'st Farabegoli), Battistini M. (27'st Agostinelli); Magnani A., Candoli, Mazzarini.

In panchina: Pieri, Magnani S., Ugone, Urbini. All. Bertaccini.

ARBITRO: Torricella di Ravenna.

RETI: 19'pt e 46'pt rig. Muratori (N), 37'pt Mazzarini (B).

NOTE: espulsi 26'st Ceccaroni (N) per doppia ammonizione e 34'st Mazzarini per proteste; ammoniti Sebastiani, Cappelli, Balducci, Magnani A., Stefanelli, Catalano. Angoli 3-1, recupero 0+5'.





Un Muratori formato gigante trascina il Novafeltria contro un volenteroso Bakia, sconfitto 2-1. Il primo pericolo lo crea a sorpresa la squadra ospite con un calcio d'angolo al 7': si accende una mischia con Savadori che si ritrova tutto solo a due passi dalla porta; l'esterno stoppa, ma calcia debolmente, con Semprini graziato che blocca sulla linea di porta. E' ancora Savadori a rendersi pericoloso al 12', quando su punizione dalla sinistra, Domeniconi in area trova la sponda al volo per l'inserimento a sinistra dell'esterno che calcia mettendo di poco a lato, con Semprini che comunque copriva il palo alla sua destra. Il Bakia gioca alla pari con il forte Novafeltria e reclama al 16' un rigore per un atterramento in area provocato da Sebastiani. I gialloblu di Fabbri però davanti hanno un giocatore fuori categoria come Muratori, che al 19' trasforma in gol un lancio lungo senza pretese di Amantini: l'attaccante disturba Turrini e gli porta via la palla sul rimbalzo, trovandosi un'autostrada verso la porta. Destro potente sotto la traversa e Novafeltria in vantaggio.





REAZIONE BAKIA, MAGIE MURATORI. Il Bakia prova a reagire, ma al 21' Semprini è bravo in tuffo a respingere un velenoso tiro cross mancino di Candoli, direttamente su punizione. Risponde la squadra di casa con il solito Muratori: al 23' Baldinini lavora di spalle un pallone a campanile a centro area per Muratori, che inventa una splendida rovesciata, respinta dal palo alla destra di Cappelli. Muratori continua a dispensare giocate di classe, al 29' in posizione di trequartista lancia al volo in area Sebastiani, perfetto nell'inserimento: il sinistro chiama Cappelli a una parata non banale, il portiere si distende sulla sua destra e respinge. Sei minuti dopo Muratori lanciato sulla destra si accentra, si libera dei marcatori e calcia di sinistro da posizione favorevole, esaltando i riflessi di Cappelli, che respinge di piede. Al 37' però arriva la doccia gelata per i locali, con il pari del Bakia, inaspettato per il momento, ma non immeritato, visti i primi venti minuti di gioco. Il Novafeltria lascia a capitan Magnani il tiro dai 25 metri, un rimbalzo mette in difficoltà Semprini che non blocca, Mazzarini rimette al centro da sinistra, con Candoli che a un passo dalla linea di porta non riesce a tirare. La sfera torna però a Mazzarini che infila in rete. Ci riprova così Muratori al 42':

stop in corsa al limite dell'area, destro in diagonale che sfiora il palo lontano, alla destra di Cappelli, che forse tocca la traiettoria.



IL RIGORE DEL 2-1. Ancora l'attaccante al 45' si guadagna il dubbio rigore del 2-1: strepitosa azione personale del difensore Paolo Gori, che avanza, dribbla e lancia Muratori in area, defilato sulla sinistra. L'attaccante è bravo a calciare anticipando il

portiere, che lo tocca, mentre Turrini salva il gol respingendo la palla. L'arbitro non ha dubbi e Muratori infila su rigore nell'angolino alla destra del portiere, che intuisce, ma non può evitare la rete. Le due squadre vanno negli spogliatoi al termine di 45 minuti decisamente divertenti.





GOL ANNULLATO A STEFANELLI. Nella ripresa il Novafeltria gestisce con accortezza il risultato, reclamando al 62' quando Muratori, ancora una volta nei panni del rifinitore, apre a destra per Sebastiani: il cross rasoterra innesca il tap-in di Stefanelli, rete annullata però per fuorigioco. Ancora i gialloblu di casa si rendono pericolosi al 68', con Muratori che sfrutta un errore del neo entrato Duraccio per avanzare in contropiede, al limite dell'area passaggio a sinistra per Cupi che calcia a botta sicura di destro, grande però la risposta di Cappelli in tuffo a mano aperta. Nell'ultima parte di gara generoso forcing del Bakia e due cartellini rossi sventolati a Ceccaroni e Mazzarini. Al 91' Stefanelli in area calcia rasoterra di sinistro, Cappelli è bravo a distendersi e a respingere.